Шахназаров посочувствовал семье погибшего Захарова из-за участия в «шоу» вокруг Ефремова

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.

Актер Иван Охлобыстин заявил, что у Михаила Ефремова «синдром Раскольникова», он хочет быть наказанным за свое участие в смертельном ДТП. Тем временем, Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера в связи с его госпитализацией. Накануне у Ефремова случился инсульт.

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«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал Шахнахаров.

Кроме того, Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью НСН назвал главную ошибку Александра Лукашенко, из-за которой и развернулись протесты в Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:МосфильмМихаил ЕфремовКарен Шахназаров
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