Шахназаров посочувствовал семье погибшего Захарова из-за участия в «шоу» вокруг Ефремова

«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать. На мой взгляд, эта ситуация говорит о многом в вопросе морального состояния нашего общества», – сказал Шахнахаров.

Кроме того, Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью НСН назвал главную ошибку Александра Лукашенко, из-за которой и развернулись протесты в Белоруссии.

