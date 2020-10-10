Носик призвал довести до конца расследование на Камчатке
Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в этом экологическом преступлении должны получить серьезные сроки.
Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке.
Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в этом экологическом преступлении должны получить серьезные сроки.
«Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал он.
В свою очередь, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН обвинил активистов Greenpeace в бездействии, в том числе, по случаю загрязнения на Камчатке. Между тем, в результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе, установлено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.
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