Носик призвал довести до конца расследование на Камчатке

Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в этом экологическом преступлении должны получить серьезные сроки.

Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке.

Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН отметил, что виновные в этом экологическом преступлении должны получить серьезные сроки.

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«Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал он.

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В свою очередь, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН обвинил активистов Greenpeace в бездействии, в том числе, по случаю загрязнения на Камчатке. Между тем, в результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе, установлено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.

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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ПриродаЭкологияКамчатка
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