Носик призвал довести до конца расследование на Камчатке

«Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал он.