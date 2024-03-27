Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Сигал назвал произошедшее ужасной трагедий. По его словам, Россия даст миру понять, что террористы не должны оставаться безнаказанными.

«Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку», - сказал актер.

При теракте в «Крокусе» пострадали 360 человек, заявили в Центре медицины катастроф. Число погибших по состоянию на вечер 27 марта увеличилось до 143, передает «Радиоточка НСН».

