Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Имеющий гражданство России американский актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые проходят лечение в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

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Сигал назвал произошедшее ужасной трагедий. По его словам, Россия даст миру понять, что террористы не должны оставаться безнаказанными.

«Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку», - сказал актер.

При теракте в «Крокусе» пострадали 360 человек, заявили в Центре медицины катастроф. Число погибших по состоянию на вечер 27 марта увеличилось до 143, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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