Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
Имеющий гражданство России американский актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые проходят лечение в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
Сигал назвал произошедшее ужасной трагедий. По его словам, Россия даст миру понять, что террористы не должны оставаться безнаказанными.
«Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку», - сказал актер.
При теракте в «Крокусе» пострадали 360 человек, заявили в Центре медицины катастроф. Число погибших по состоянию на вечер 27 марта увеличилось до 143, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
- Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в кинотеатрах России в сентябре
- Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
- В Подмосковье водитель сбил трех детей на пешеходном переходе
- В СПЧ опровергли данные о смерти кого-либо из фигурантов по «Крокусу»
- Пугачева извинилась перед певицей Манижей после теракта в «Крокусе»
- На подлете к Белгороду сбили 16 реактивных снарядов
- Нобелевский лауреат Даниэль Канеман умер на 91-м году жизни
- Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет
- Замглавы ФТС Ягодкину арестовали на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru