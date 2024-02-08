Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты
Актриса Агата Муцениеце снова потребовала от бывшего мужа, артиста Павла Прилучного треть его заработка на алименты - у пары в браке родились двое детей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный подписали мирный договор, который Муцениеце впоследствии разорвала. По договоренности, актриса получала от бывшего мужа сто тысяч рублей на содержание дочери и ребенка при ежемесячном многомиллионном заработке Прилучного, сообщает источник.
Муцениеце обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать актера выплачивать треть от своих доходов.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru