Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты

Уточняется, что в декабре прошлого года Муцениеце и Прилучный подписали мирный договор, который Муцениеце впоследствии разорвала. По договоренности, актриса получала от бывшего мужа сто тысяч рублей на содержание дочери и ребенка при ежемесячном многомиллионном заработке Прилучного, сообщает источник.

Муцениеце обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать актера выплачивать треть от своих доходов.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В 2020 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод, напоминает «Радиоточка НСН».

