Актер Пашутин опроверг информацию о конфискации его квартиры в Финляндии
Народный артист России Александр Пашутин опроверг информацию о конфискации его квартиры в Финляндии.
«Нет, это все глупости. Не могу говорить. Это все ерунда», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Издание Life.ru. сообщило, что до недавнего времени Пашутин, Лидия Федоссева-Шукшина и Елена Кондулайнен имели квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако, по данным СМИ, осенью 2023 года власти страны изъяли жилье из-за банкротства управляющей компании.
Ранее власти Финляндии предложили полностью запретить покупку недвижимости гражданами России. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что страна имеет с Россией самую длинную сухопутную границу среди стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru