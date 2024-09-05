Актер Пашутин опроверг информацию о конфискации его квартиры в Финляндии

«Нет, это все глупости. Не могу говорить. Это все ерунда», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Издание Life.ru. сообщило, что до недавнего времени Пашутин, Лидия Федоссева-Шукшина и Елена Кондулайнен имели квартиры в одном доме в финском курортном городе Пункахарью. Однако, по данным СМИ, осенью 2023 года власти страны изъяли жилье из-за банкротства управляющей компании.

Ранее власти Финляндии предложили полностью запретить покупку недвижимости гражданами России. Министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил, что страна имеет с Россией самую длинную сухопутную границу среди стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».

