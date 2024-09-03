Финляндия решила увеличить забор на границе с Россией
Финляндия решила увеличить на полметра возводимые на границе с Россией заграждения, сообщает РБК.
Забор увеличится до 3,5 метров. Кроме того, решено сделать металлическую сеть более густой. К концу 2026 года погранслужба страны построит в общей сложности 200 км укреплений на восточной границе.
Улучшены крепления и конструкции забора, ворот и цилиндрических заграждений. Решения технического мониторинга совершенствуются и становятся более функциональными.
Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что забор, возведенный в 2022 году на границе Польши и Белоруссии, стоимость которого составила 400 млн долларов, не оправдывает себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru