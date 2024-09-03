Финляндия решила увеличить забор на границе с Россией

Забор увеличится до 3,5 метров. Кроме того, решено сделать металлическую сеть более густой. К концу 2026 года погранслужба страны построит в общей сложности 200 км укреплений на восточной границе.

Улучшены крепления и конструкции забора, ворот и цилиндрических заграждений. Решения технического мониторинга совершенствуются и становятся более функциональными.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что забор, возведенный в 2022 году на границе Польши и Белоруссии, стоимость которого составила 400 млн долларов, не оправдывает себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

