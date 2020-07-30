Илья Чёрт: из-за запретов на концерты задумался о работе извозчиком

Илья Кнабенгоф (Черт): «Я среди тех, кто верит в инопланетян. Насчет прививок – спорно. А вот с последним я действительно согласен, я и мой тесть в нашей семье очень интересуемся историей. Но что касается вопроса переписывания – адекватно его обсуждать уже, наверное, не имеет особого смысла. Потому что и источники врут, и вряд ли можно найти правду в глубине веков, уже сто раз все переписано. Как говорится, каждый переписывает историю под конкретного правителя. В целом, я уверен, что россияне очень мистически и мифически настроенный народ. Кто во что не верил бы, лишь бы было интересно жить», – сказал в интервью НСН Илья Чёрт.

