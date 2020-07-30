Илья Чёрт: из-за запретов на концерты задумался о работе извозчиком
Лидер группы «Пилот» Илья Чёрт специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян ищут подработку
Почти 80 процентов россиян хотели бы подрабатывать или уже имеют дополнительный источник дохода. Согласно результатам опроса от сервиса «Работа.ру», самым популярным направлением для этого стала работа водителем.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Друзья, я и сам порывался, честно говоря, пойти в таксисты, когда стало понятно, что концертов не будет минимум полгода. Всерьез собирался вспомнить о том, что я хороший водитель. Меня всегда привлекала подобная работа. Мало того, исторически в России работа извозчиком был самой популярной, а главное, интересной, потому что так ты знакомишься с разными людьми, слышишь немало историй, познаешь многое в жизни», – признался Илья Чёрт в эфире НСН.
Художник разукрасил дома портретами рок-музыкантов
Неизвестный художник украсил фасады панельных домов в поселке Елизаветино Ленинградской области портретами зарубежных и отечественных рок-музыкантов. На стенах изображены Егор Летов, Виктор Цой, Джим Моррисон, Курт Кобейн, Михаил Горшенев и другие.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я всячески выступаю за то, чтобы различные уличные художники красивыми граффити покрывали наши серо-бетонные, безликие гаражи, заборы, стены зданий. Потому что, честно, хочется жить в красивом районе, на красивой улице и в красивом городе. Порой ты понимаешь, что, особенно в районе новостроек, это все похоже на некую базу повстанцев на какой-то заброшенной планете. Жить в такой зоне, в каких-то бараках очень не хочется. Я всегда поддерживаю, когда художники рисуют. Это добавляет красоты городу, экзотичности и всегда привлекает туристов», – отметил музыкант в эфире НСН.
Названо число россиян, верующих в теории заговора и различные мифы
Как пишет ВЦИОМ, 36 процентов россиян верят в инопланетян, 12 процентов респондентов — что прививки бесполезны. Еще 60 процентов уверены, что российскую историю пытаются переписать и преуменьшить ее величие.
Илья Кнабенгоф (Черт): «Я среди тех, кто верит в инопланетян. Насчет прививок – спорно. А вот с последним я действительно согласен, я и мой тесть в нашей семье очень интересуемся историей. Но что касается вопроса переписывания – адекватно его обсуждать уже, наверное, не имеет особого смысла. Потому что и источники врут, и вряд ли можно найти правду в глубине веков, уже сто раз все переписано. Как говорится, каждый переписывает историю под конкретного правителя. В целом, я уверен, что россияне очень мистически и мифически настроенный народ. Кто во что не верил бы, лишь бы было интересно жить», – сказал в интервью НСН Илья Чёрт.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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