Актер Кирилл Кяро рассказал о своем отношении к ситуации с Навальным

Актер театра и кино в беседе с НСН заявил, что после заключения российского оппозиционера многие находятся в печальном настроении.

Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста.

Актер театра и кино Кирилл Кяро в интервью НСН рассказал о своем отношении к этой ситуации.

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«На самом деле, это печальная новость, под настроением которой, под настроением этой темы в целом мы находимся все уже более двух недель. Я не политик, и политикой не занимаюсь, но, к сожалению или к счастью, мы все были вовлечены в эту историю с самого начала. А теперь выходит очень много людей на улицы, шесть тысяч из которых задержаны. Мне кажется, это информация к размышлению», – сказал он.

Также Кяро в беседе с НСН признался, что не понимает, почему режиссера Кирилла Серебренникова, который сделал «Гоголь-центр» известным на весь мир, хотят лишить звания художественного руководителя в этом театре.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ПротестыСудАлексей Навальный
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