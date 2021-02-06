Актер Кирилл Кяро рассказал о своем отношении к ситуации с Навальным

«На самом деле, это печальная новость, под настроением которой, под настроением этой темы в целом мы находимся все уже более двух недель. Я не политик, и политикой не занимаюсь, но, к сожалению или к счастью, мы все были вовлечены в эту историю с самого начала. А теперь выходит очень много людей на улицы, шесть тысяч из которых задержаны. Мне кажется, это информация к размышлению», – сказал он.

Также Кяро в беседе с НСН признался, что не понимает, почему режиссера Кирилла Серебренникова, который сделал «Гоголь-центр» известным на весь мир, хотят лишить звания художественного руководителя в этом театре.

