Кяро: Серебренников сделал «Гоголь-центр» всемирно известным театром
Актер театра и кино специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
СМИ: Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»
Департамент культуры Москвы решил не продлевать заканчивающийся в конце февраля контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра». Об этом пишем ТАСС, ссылаясь на собственные источники.
Кирилл Кяро: «Раньше это был театр имени Гоголя. Театр, про который никто не знал. Театр, куда ходили строем солдаты по приказу. Вчера разговаривал с одним актером из этого театра, и он рассказывал, как там пахло рыбой, потому что под сценой был сдающийся рыбный склад. Не знаю, правда это или нет, но слухи такие были. Сейчас это самый современный, самый популярный, известный в мире театр. И этот театр сделал Кирилл Серебренников. И почему-то с ним контракт хотят завершить, очень странно», – прокомментировал Кирилл Кяро в интервью НСН.
Навальному заменили условный срок на реальный
Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима. Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста.
Кирилл Кяро: «На самом деле, это печальная новость, под настроением которой, под настроением этой темы в целом мы находимся все уже более двух недель. Я не политик, и политикой не занимаюсь, но, к сожалению или к счастью, мы все были вовлечены в эту историю с самого начала. А теперь выходит очень много людей на улицы, шесть тысяч из которых задержаны. Мне кажется, это информация к размышлению», – сказал он в эфире НСН.
Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». По данным некоторых СМИ, студия Disnеy поменяла свое отношение к актеру после того, как петиция в защиту Деппа набрала почти полмиллиона подписей. Но при этом ему планируют дать лишь эпизодическую роль.
Кирилл Кяро: «Я представляю, сколько народу будет смотреть на Джонни Деппа в маленьком эпизоде. Интересно, будут скачивать именно этот эпизод, или весь фильм. И согласится ли сам Джонни Депп на такую роль», – отметил он в разговоре с НСН с улыбкой.
Россияне рассказали о своем отношении к мату
Каждый пятый россиянин уверен, что ненормативная лексика обогащает русский язык. В то же время 40 процентов россиян поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Об этом пишет сервис «Работа.ру».
Кирилл Кяро: «Мое отношение такое. Может быть, конечно, мат и обогащает русский язык, но пользоваться им надо умело. То есть не все матом свой язык, свою речь могут обогатить. Хотя, конечно, иногда я наслаждаюсь этим «богатством» от некоторых интеллигентных людей», – признался он в интервью НСН.
Фрейндлих вылечилась от коронавируса
Актриса Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса. Народная артистка СССР пока остается в больнице, но получила отрицательный тест на COCID-19 и вскоре может быть выписана.
Кирилл Кяро: «Дай бог ей здоровья, это очень хорошая новость, возможно, единственная за последнее время», – подытожил в беседе с НСН Кирилл Кяро.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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