Вассерман предложил судить Серебренникова за «убийство»

Кирилл Серебренников превратил «Гоголь-центр» в стриптиз-бар, заявил НСН публицист Анатолий Вассерман.

Департамент культуры Москвы решил не продлевать заканчивающийся в конце февраля контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра». Об этом пишем ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

По мнению Анатолия Вассермана Кирилл Серебренников превратил «Гоголь-центр» в стриптиз-бар, и за это его нужно судить. Об этом публицист сообщил в беседе с НСН.

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«Хорошо, но мало. Лично я бы привлек Серебренникова к суду за убийство, за убийство театра имени Гоголя, конечно, по московским меркам далеко не лучшего, но по среднероссийским очень серьезного. И за создание на его месте низкопробного стриптиз-бара», – прокомментировал он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Анатолий Вассерман в связи с протестами назвал общего врага России и Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гоголь-центрКирилл СеребренниковАнатолий Вассерман
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