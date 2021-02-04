Вассерман предложил судить Серебренникова за «убийство»

Департамент культуры Москвы решил не продлевать заканчивающийся в конце февраля контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра». Об этом пишем ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

По мнению Анатолия Вассермана Кирилл Серебренников превратил «Гоголь-центр» в стриптиз-бар, и за это его нужно судить. Об этом публицист сообщил в беседе с НСН.