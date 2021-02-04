Вассерман предложил судить Серебренникова за «убийство»
Кирилл Серебренников превратил «Гоголь-центр» в стриптиз-бар, заявил НСН публицист Анатолий Вассерман.
Департамент культуры Москвы решил не продлевать заканчивающийся в конце февраля контракт с Кириллом Серебренниковым на посту худрука «Гоголь-центра». Об этом пишем ТАСС, ссылаясь на собственные источники.
По мнению Анатолия Вассермана Кирилл Серебренников превратил «Гоголь-центр» в стриптиз-бар, и за это его нужно судить. Об этом публицист сообщил в беседе с НСН.
«Хорошо, но мало. Лично я бы привлек Серебренникова к суду за убийство, за убийство театра имени Гоголя, конечно, по московским меркам далеко не лучшего, но по среднероссийским очень серьезного. И за создание на его месте низкопробного стриптиз-бара», – прокомментировал он.
Также в эксклюзивном интервью НСН Анатолий Вассерман в связи с протестами назвал общего врага России и Белоруссии.
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