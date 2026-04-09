Актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца»
9 апреля 202618:15
Российский актёр Глеб Калюжный попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещён в РФ). Об этом сообщает RT.
Составители ресурса обвинили Калюжного в поддержке российской армии и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также отмечается, что актёр сыграл главную роль в фильме «Малыш», рассказывающем о событиях в Мариуполе в начале специальной военной операции.
Ранее базу сайта «Миротворец» попала звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» российская актриса Валентина Рубцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
