СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска

Актер и музыкант Глеб Калюжный, которого заподозрили в уклонении от военной службы, попросил направить его в оркестровые войска. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее против актера возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат, напоминает Свободная пресса. Позже 26-летний Калюжный явился к следователю, он частично признал вину. Далее артист отправился в военкомат, ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и выдали повестку на 20 марта.

«Через две недели ему предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория А, и он уедет в ближайший призыв... Шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», - пишет SHOT.

По данным СМИ, Калюжный окончил школу в 2016 году, позже снимался в кино и поступил в вуз недавно. Повестки присылали актеру с 2019 года, однако он не являлся в военкомат.

