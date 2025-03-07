СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска
Актер и музыкант Глеб Калюжный, которого заподозрили в уклонении от военной службы, попросил направить его в оркестровые войска. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее против актера возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат, напоминает Свободная пресса. Позже 26-летний Калюжный явился к следователю, он частично признал вину. Далее артист отправился в военкомат, ему выписали штраф в 30 тысяч рублей и выдали повестку на 20 марта.
«Через две недели ему предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория А, и он уедет в ближайший призыв... Шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», - пишет SHOT.
По данным СМИ, Калюжный окончил школу в 2016 году, позже снимался в кино и поступил в вуз недавно. Повестки присылали актеру с 2019 года, однако он не являлся в военкомат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru