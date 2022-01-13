Актер Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений

«Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья — не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями — мы расстаемся», — написал Момоа в Instagram.

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» отметил, что они с супругой «освобождают друг друга, чтобы быть теми, кем учатся становиться».

Момоа и Боне начали встречаться в 2005 году и зарегистрировали отношения в 2017-м. Пара воспитывает дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа Манакоапо Намакеаха.

