Актер Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений

Американский актер Джейсон Момоа объявил о разводе с женой, актрисой Лизой Боне.

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«Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья — не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями — мы расстаемся», — написал Момоа в Instagram.

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» отметил, что они с супругой «освобождают друг друга, чтобы быть теми, кем учатся становиться».

Момоа и Боне начали встречаться в 2005 году и зарегистрировали отношения в 2017-м. Пара воспитывает дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа Манакоапо Намакеаха.

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