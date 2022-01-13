Актер Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений
Американский актер Джейсон Момоа объявил о разводе с женой, актрисой Лизой Боне.
«Мы все почувствовали перемены в это изменчивое время, наша семья — не исключение. Мы делимся нашими семейными новостями — мы расстаемся», — написал Момоа в Instagram.
Звезда «Игры престолов» и «Аквамена» отметил, что они с супругой «освобождают друг друга, чтобы быть теми, кем учатся становиться».
Момоа и Боне начали встречаться в 2005 году и зарегистрировали отношения в 2017-м. Пара воспитывает дочь Лолу Айолани и сына Накоа-Вулфа Манакоапо Намакеаха.
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