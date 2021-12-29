Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер. Об этом сообщает TMZ.

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Бракоразводный процесс пары продолжался десять с половиной лет: супруги объясняли затянувшуюся процедуру отсутствием мотивации. Кроме того, Шварценеггер и Шрайвер урегулировали споры о разделе имущества, пишет Газета.ру.

Актер и его супруга поженились в 1986 году, а о расставании объявили в 2011-м. Шрайвер назвала причиной разрыва с супругом непримиримые разногласия, пишет РИА ФАН. Позже стало известно об измене Шварценеггера и его внебрачном ребенке.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РазводАрнольд Шварценеггер
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