Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Бракоразводный процесс пары продолжался десять с половиной лет: супруги объясняли затянувшуюся процедуру отсутствием мотивации. Кроме того, Шварценеггер и Шрайвер урегулировали споры о разделе имущества, пишет Газета.ру.

Актер и его супруга поженились в 1986 году, а о расставании объявили в 2011-м. Шрайвер назвала причиной разрыва с супругом непримиримые разногласия, пишет РИА ФАН. Позже стало известно об измене Шварценеггера и его внебрачном ребенке.

