Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев»

Режиссер рассказал РИА Новости, что снято пока «не так много», переснять несложно. Решение связано с позицией Дмитрия Назарова, который выступает против военной операции, которую российские власти проводят на Украине. Сам Зеленов сообщил, что он «с президентом, с Россией», а заявления Назарова стали для него «ударом».

Планируется, что новая экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова выйдет в этом году. Ранее художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова из театра, в котором тот служил с 2003 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



