Дмитрия Назарова исключат из новой экранизации «Двенадцати стульев»
Режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев» Петр Зеленов заявил, что актер Дмитрий Назаров не будет участвовать в съемках фильма. По его словам, сцены с участием Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером.
Режиссер рассказал РИА Новости, что снято пока «не так много», переснять несложно. Решение связано с позицией Дмитрия Назарова, который выступает против военной операции, которую российские власти проводят на Украине. Сам Зеленов сообщил, что он «с президентом, с Россией», а заявления Назарова стали для него «ударом».
Планируется, что новая экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова выйдет в этом году. Ранее художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова из театра, в котором тот служил с 2003 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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