Актер Анатолий Белый испытал сильный шок после нападения на Израиль

Актер Анатолий Белый, эмигрировавший из России в Израиль, в интервью журналистке Надежде Юровой признал, что испытал настоящий шок после нападения боевиков ХАМАС, сообщает «Газета.Ru».

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Вместе с тем, он рассказал, что находится в относительной безопасности в Нетании в центре страны, куда ракеты, выпущенные экстремистами, не долетают.

По словам актера, он слышал тревогу всего один раз с момента переезда в Израиль.

На вопрос о готовности встать на защиту новой родины, он пояснил, что не может быть признан резервистом, потому что не служил и прожил в стране менее пяти лет.

«Не исключаю, что пошел бы на фронт», — подчеркнул Белый.

Ранее во Франции отменили гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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