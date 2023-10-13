Актер Анатолий Белый испытал сильный шок после нападения на Израиль

Вместе с тем, он рассказал, что находится в относительной безопасности в Нетании в центре страны, куда ракеты, выпущенные экстремистами, не долетают.

По словам актера, он слышал тревогу всего один раз с момента переезда в Израиль.

На вопрос о готовности встать на защиту новой родины, он пояснил, что не может быть признан резервистом, потому что не служил и прожил в стране менее пяти лет.

«Не исключаю, что пошел бы на фронт», — подчеркнул Белый.

Ранее во Франции отменили гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

