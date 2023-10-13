Актер Анатолий Белый испытал сильный шок после нападения на Израиль
Актер Анатолий Белый, эмигрировавший из России в Израиль, в интервью журналистке Надежде Юровой признал, что испытал настоящий шок после нападения боевиков ХАМАС, сообщает «Газета.Ru».
Вместе с тем, он рассказал, что находится в относительной безопасности в Нетании в центре страны, куда ракеты, выпущенные экстремистами, не долетают.
По словам актера, он слышал тревогу всего один раз с момента переезда в Израиль.
На вопрос о готовности встать на защиту новой родины, он пояснил, что не может быть признан резервистом, потому что не служил и прожил в стране менее пяти лет.
«Не исключаю, что пошел бы на фронт», — подчеркнул Белый.
Ранее во Франции отменили гастроли уехавшего из России актера Анатолия Белого, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Историк моды Александр Васильев опроверг сообщения об эмиграции
- Обвиняемому в сожжении Корана в Волгограде Журавелю на полгода продлили арест
- Обвиняемый в сожжении Корана Журавель на суде частично признал вину
- МИД Израиля: Угрозы ХАМАС казнить заложников не остановят боевые действия
- Налётчик с пистолетом ограбил банк в Петербурге за 3 минуты
- Дима Билан вышел на связь после госпитализации
- Группа «Пневмослон» выпустила сразу два новых альбома
- СМИ: Неизвестный убил учителя и ранил еще несколько человек в школе во Франции
- Актер Анатолий Белый испытал сильный шок после нападения на Израиль
- Ущерб от свалки в Саратовской области превысил 770 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru