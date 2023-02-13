Актер Александр Филиппенко покинул Россию

Актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко покинул Россию, отъезд связан с его позицией по специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала его дочь Александра в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом).

По ее словам, актер уехал в Литву, когда именно это произошло, она не уточнила.

19 мая Александр Филиппенко опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, объявленной в России экстремистской) фотографию в вышиванке, традиционной украинской национальной одежде. В посте он выразил поддержку украинцам. По словам дочери, Филлипенко выразил в нем прежде всего «слова любви» друзьям, находящимся на Украине.