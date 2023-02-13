Актер Александр Филиппенко покинул Россию
Актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко покинул Россию, отъезд связан с его позицией по специальной военной операции на Украине. Об этом рассказала его дочь Александра в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом).
По ее словам, актер уехал в Литву, когда именно это произошло, она не уточнила.
19 мая Александр Филиппенко опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, объявленной в России экстремистской) фотографию в вышиванке, традиционной украинской национальной одежде. В посте он выразил поддержку украинцам. По словам дочери, Филлипенко выразил в нем прежде всего «слова любви» друзьям, находящимся на Украине.
В ноябре Театр имени Моссовета, в котором Филлипенко служил с 2006 года, не продлил с ним контракт. Александра утверждает, что решение было принято «по обоюдному согласию». Позднее актеру запретили проводить концерты несколько московских площадок.
Александр Филиппенко известен ролями в фильмах «Убить дракона», «Мастер и Маргарита», «Трудно быть богом» и многим другим. Кроме Театра имени Моссовета он играл в «Гоголь-центре». Филлипенко лауреат Государственной премии РФ.
Народная артистка России, актриса Лия Ахеджакова, ранее лишившая из-за своей позиции по Украине работы в театре «Современник», в интервью НСН опровергла информацию о том, что ей поступило предложение от Евгения Миронова работать в «Театре Наций» и ушла от ответа на вопрос о возможном отъезде из России.
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