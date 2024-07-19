Аксёнов заявил о создании в Крыму дополнительных укрепрайонов
19 июля 202414:25
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о создании в Крыму дополнительных укрепрайонов.
«Люди это видят, потому что большинство фортификационных сооружений находится на виду. Мы понимаем все зоны ответственности», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Аксенов отметил, что украинские войска «прощупывают» оборону полуострова, поэтому укрепрайоны необходимы для защиты региона от возможных нападений со стороны Украины.
Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru