Над Крымом и Брянской областью нейтрализовали 35 дронов ВСУ

Тридцать пять беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией двух регионов России. Об этом сообщило Минобороны.

В Курской области три человека ранены при атаке дронов

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — отметили в ведомстве.

Также дежурные огневые средства уничтожили десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Дроны следовали в направлении Крыма.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении в городе попытки атаки надводного беспилотника, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьКрымБеспилотникиПВОМинобороны

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