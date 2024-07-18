Над Крымом и Брянской областью нейтрализовали 35 дронов ВСУ
18 июля 202407:31
Тридцать пять беспилотников ВСУ нейтрализовали минувшей ночью над территорией двух регионов России. Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — отметили в ведомстве.
Также дежурные огневые средства уничтожили десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Дроны следовали в направлении Крыма.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении в городе попытки атаки надводного беспилотника, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО
- Над Крымом и Брянской областью нейтрализовали 35 дронов ВСУ
- В Аргентине чиновника уволили за просьбу к Месси извиниться перед французами
- Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа
- Сенатор: Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа
- Байден заразился коронавирусом
- Шольц: Необходимо сделать все для возвращения к договору о контроле над вооружениями
- Сийярто допустил переговоры России и Украины в Венгрии
- Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
- СМИ: Мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru