Над Крымом и Брянской областью нейтрализовали 35 дронов ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БпЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью», — отметили в ведомстве.

Также дежурные огневые средства уничтожили десять безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Дроны следовали в направлении Крыма.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении в городе попытки атаки надводного беспилотника, пишет 360.ru.

