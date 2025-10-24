Аксенов: В Крыму топливо будут продавать без ограничений и лимитов

В Крыму с 26 октября начнут работать 270 автозаправочных станций (АЗС), где можно будет приобрести топливо «без ограничений и лимитов». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.

В Крыму разрешили продавать не более 20 литров топлива в одни руки

По его словам, актуальные адреса АЗС можно будет узнать на портале республиканского правительства, а также на сайте регионального министерства топлива и энергетики.

«Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива... согласованы с федеральными органами власти», - написал он.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей полуострова экономить топливо и пользоваться общественным транспортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

