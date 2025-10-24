Аксенов: В Крыму топливо будут продавать без ограничений и лимитов

По его словам, актуальные адреса АЗС можно будет узнать на портале республиканского правительства, а также на сайте регионального министерства топлива и энергетики.

«Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива... согласованы с федеральными органами власти», - написал он.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей полуострова экономить топливо и пользоваться общественным транспортом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

