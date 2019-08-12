Аксенов: в Крыму проведут ремонт 2 тыс. км дорог до 2024 года
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за пять лет в Крыму будет модернизировано около 2 тысяч км дорог. Такие цифры лидер республики назвал в ходе встречи с Владимиром Путиным, передает Крымское информационное агентство.
По словам Аксенова, на эти цели федеральный центр направит полуострову 17,5 млрд рублей. Он также отметил, что с 2014 года было отремонтировано более 950 км республиканских дорог.
Президент России Владимир Путин встретился с Аксеновым в Крыму. Лидер России посетил полуостров 12 августа, где стал почетным гостем байк-шоу.
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