Байк-шоу в Севастополе собрало более 70 тысяч зрителей

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» с 10 по 11 августа посетило более 70 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

В первый день шоу зрители увидели грандиозный рок-концерт и шоу «Тень Вавилона». Второй день представлял собой мотопробег от горы Гасфорта до площади Нахимова и обратно, завершился фестиваль выставкой ретро-автомобилей и рок-концертом.

Напомним, в первый день шоу посетило более 50 тысяч человек, отмечает «ФедералПресс». Почётным гостем фестиваля стал президент России Владимир Путин. Он приехaл к горе Гaсфортa нa мотоцикле «Урaл» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, отмечает РИА ФАН.

