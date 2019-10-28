Аксенов: С начала года в Крыму побывало более 1 млн украинских туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с начала года в республике побывало более 1 млн украинских туристов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По его словам, Украина стали лидером по количеству приезжающих туристов из других стран. Отмечается, что полуостров в прошедшем сезоне также был популярен среди жителей Белоруссии, Казахстана, Германии.
По данным на 28 октября, в республике с начала года отдохнули 6 млн 870 тысяч человек, что на 10% превышает прошлогодний показатель, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. Ожидается, что она будет приносить в бюджет региона до 25 млрд рублей в год.
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