Аксенов: С начала года в Крыму побывало более 1 млн украинских туристов

По его словам, Украина стали лидером по количеству приезжающих туристов из других стран. Отмечается, что полуостров в прошедшем сезоне также был популярен среди жителей Белоруссии, Казахстана, Германии.

По данным на 28 октября, в республике с начала года отдохнули 6 млн 870 тысяч человек, что на 10% превышает прошлогодний показатель, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. Ожидается, что она будет приносить в бюджет региона до 25 млрд рублей в год.



