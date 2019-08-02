Эксперты нашли самое чистое место для купания в Крыму

Самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов. Специалист подчеркнул, что это обусловлено тем, что система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.

При этом Сергей Коновалов отметил, что самое чистое побережье находится на юге полуострова – — из-за узкого шельфа и больших глубин. Самая грязная вода, по словам специалиста, в заливах и на мелководьях, кроме того, степень её загрязнения высока на территориях возле портов. Так, неблагоприятная экологическая обстановка складывается у украинского, румынского и западного побережья Крыма.