Эксперты нашли самое чистое место для купания в Крыму
Самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов. Специалист подчеркнул, что это обусловлено тем, что система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
При этом Сергей Коновалов отметил, что самое чистое побережье находится на юге полуострова – — из-за узкого шельфа и больших глубин. Самая грязная вода, по словам специалиста, в заливах и на мелководьях, кроме того, степень её загрязнения высока на территориях возле портов. Так, неблагоприятная экологическая обстановка складывается у украинского, румынского и западного побережья Крыма.
Кстати, ранее стало известно, что Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут «Паруса Боспора». Он пролегает по некогда античным полисам, а ныне современным курортам — Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). Протяженность маршрута — 200 морских миль, что составляет около 360 км. Путешествие можно начинать как с одной стороны, так и с другой. Оно занимает от пяти до восьми дней, подчёркивает КИА.
К слову, организаторы маршрута подготовили всю необходимую полезную информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур, места стоянок — порты и марины, а также их координаты; контакты и каналы связи всех служб и спасателей. Не забыли и про ближайшие гостиницы, кафе и рестораны.
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