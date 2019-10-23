Игорную зону в Крыму откроют к 2022 году

Игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что соглашения по ее созданию будут заключены до конца 2019-го. Кроме того, Аксенов отметил, что место для неё уже определено на общественных слушаниях – это поселок Кацивели.

Также глава республики заявил, что инвесторам по силам создать игорную зону, которая будет соответствовать мировым стандартам. При этом Аксёнов уверен, что введенные против Крыма ограничительные меры не повлияют на приток туристов-игроков, отмечает КИА.

Как напоминает Москва 24, закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан в 2014 году. По предварительным оценкам, игорная зона будет приносить в бюджет региона до 25 миллиардов рублей в год.