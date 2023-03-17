Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

По словам Аксенова, сын - морпех, служит в разведывательном подразделении.

«Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы», - сказал глава Крыма.

Они уже успели встретиться, рассказал Аксенов, но где именно - не уточнил.

Ранее Сергей Аксенов предложил лишать гражданства «пятую колонну» - тех, кто не встает во время исполнения гимна России.

