Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын служит в зоне спецоперации в Мелитополе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Аксенова, сын - морпех, служит в разведывательном подразделении.

«Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы», - сказал глава Крыма.

Они уже успели встретиться, рассказал Аксенов, но где именно - не уточнил.

Ранее Сергей Аксенов предложил лишать гражданства «пятую колонну» - тех, кто не встает во время исполнения гимна России.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:КрымСергей Аксенов

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