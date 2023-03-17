Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
17 марта 202313:46
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын служит в зоне спецоперации в Мелитополе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Аксенова, сын - морпех, служит в разведывательном подразделении.
«Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы», - сказал глава Крыма.
Они уже успели встретиться, рассказал Аксенов, но где именно - не уточнил.
Ранее Сергей Аксенов предложил лишать гражданства «пятую колонну» - тех, кто не встает во время исполнения гимна России.
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17 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru