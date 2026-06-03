Аксенов заявил о распределении топлива между Крымом и Севастополем

По его словам, власти двух регионов координируют работу по обеспечению жителей топливом во время временных ограничений на продажу бензина. Аксенов отметил, что республика и Севастополь действуют совместно для стабилизации ситуации.

Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

