Аксенов заявил о распределении топлива между Крымом и Севастополем
Поступающее на территорию Крыма автомобильное топливо распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально численности населения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
По его словам, власти двух регионов координируют работу по обеспечению жителей топливом во время временных ограничений на продажу бензина. Аксенов отметил, что республика и Севастополь действуют совместно для стабилизации ситуации.
Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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