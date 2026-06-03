Аксенов заявил о распределении топлива между Крымом и Севастополем

Поступающее на территорию Крыма автомобильное топливо распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально численности населения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Минэнерго разрабатывает дополнительные меры по снабжению Крыма бензином

По его словам, власти двух регионов координируют работу по обеспечению жителей топливом во время временных ограничений на продажу бензина. Аксенов отметил, что республика и Севастополь действуют совместно для стабилизации ситуации.

Ранее глава Крыма заявил, что на полуострове ввели талоны на бензин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:ТопливоБензинСевастопольКрымСергей Аксенов

Горячие новости

Все новости

партнеры