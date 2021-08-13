Жителей Керчи начали эвакуировать из-за потопа. Видео
Жителей Керчи начали эвакуировать из зон подтопления. Как сообщает городская администрация, пока вывезены 100 человек на Вокзальном шоссе, в том числе, четыре ребёнка.
Люди находятся в пункте временного размещения, развёрнутом на базе детской школы искусств. Решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании.
Ситуацию держит на постоянном контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В районах работает председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, который каждый час докладывает об обстановке.
Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет, сообщил Аксёнов через соцсети.
В управлении МЧС по Крыму прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.
До конца пятницы и предстоящей ночью в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквалисты ветер 20-25 м/с.
Жители Керчи выкладывают в сеть видео затопленных улиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- «Аэрофлот» сохранит прямые рейсы из регионов на юг РФ в 2022 году
- Версию детонации газо-воздушной смеси проверяют по взрыву автобуса в Воронеже
- ЦБ углядел признаки ослабления ценового давления
- Жителей Керчи начали эвакуировать из-за потопа. Видео
- Наводнения на Дальнем Востоке признаны ЧС федерального уровня
- После крушения Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» запретили перевозить пассажиров
- Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
- Режим ЧС введен в нескольких районах Кубани из-за ливней
- В России выросли продажи шампанского и коньяка
- Новый «Сапсан» запустят между Москвой и Петербургом в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru