Жителей Керчи начали эвакуировать из-за потопа. Видео

Жителей Керчи начали эвакуировать из зон подтопления. Как сообщает городская администрация, пока вывезены 100 человек на Вокзальном шоссе, в том числе, четыре ребёнка.

Люди находятся в пункте временного размещения, развёрнутом на базе детской школы искусств. Решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании.

Ситуацию держит на постоянном контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В районах работает председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, который каждый час докладывает об обстановке.