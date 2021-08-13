Жителей Керчи начали эвакуировать из-за потопа. Видео

Жителей Керчи начали эвакуировать из зон подтопления. Как сообщает городская администрация, пока вывезены 100 человек на Вокзальном шоссе, в том числе, четыре ребёнка.

Люди находятся в пункте временного размещения, развёрнутом на базе детской школы искусств. Решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании.

Ситуацию держит на постоянном контроле глава Крыма Сергей Аксенов. В районах работает председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, который каждый час докладывает об обстановке.

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Принимаются меры для ликвидации последствий подтоплений, критических проблем нет, сообщил Аксёнов через соцсети.

В управлении МЧС по Крыму прогнозируют повышение уровня воды в реках, возможно, до опасных отметок.

До конца пятницы и предстоящей ночью в восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквалисты ветер 20-25 м/с.

Жители Керчи выкладывают в сеть видео затопленных улиц.

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Фото: керчь-город.рф
ТЕГИ:КерчьНаводнениеКрым
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