Аксенов: Массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируется
Массовые мероприятия в новогодние праздники в Крыму не запланированы из-за вопросов безопасности, но города будут празднично украшены. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, а в населенных пунктах установят елки и украсят улицы. Аксенов подчеркнул, что власти полуострова сделают все необходимое, чтобы создать крымчанам праздничное настроение.
Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны подавили и сбили за ночь восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируется
- Роспотребнадзор заявил о росте случаев заражения коронавирусом в России
- Финляндия готовит ограничения для въезда из России
- ООН упрекнула Украину в нарушении Оттавской конвенции о противопехотных минах
- СМИ назвали главу штаба в случае участия Путина в выборах
- Госдума одобрила повышение пенсий военным пенсионерам
- Кравцов: Четыре новых словаря разработают к концу 2024 года
- Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам
- Google снова оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- РЖД обновит интерьер СВ вагонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru