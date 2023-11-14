Аксенов: Массовых новогодних мероприятий в Крыму не планируется

Он отметил, что в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей, а в населенных пунктах установят елки и украсят улицы. Аксенов подчеркнул, что власти полуострова сделают все необходимое, чтобы создать крымчанам праздничное настроение.

Ранее сообщалось, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны подавили и сбили за ночь восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму, передает «Радиоточка НСН».

