ПВО сбила три украинских дрона в Крыму и Тульской области
Минобороны России сообщило о пресечении попыток атак со стороны Украины по объектам на российской территории. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа», — указали в министерстве.
Силы противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона над территорией Крыма, а также уничтожили один БПЛА над Тульской областью, пишет RT.
Ранее украинский беспилотник самолетного типа сбили над Суземским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: В России на место ушедших западных компаний пришла «новая элита»
- СМИ: На Украине число долларовых миллиардеров за год сократилось до двух
- ПВО сбила три украинских дрона в Крыму и Тульской области
- Представителя России впервые не избрали в Международный суд ООН в Гааге
- У берегов Сахалина сел на мель российский танкер с 10 членами экипажа
- РБК: Прямая линия с Путиным запланирована на 14 декабря
- Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- 10 ноября из сектора Газа эвакуируют первых россиян
- Минпросвещения: школы могут сами переносить начало уроков зимой
- В Минпромторге пообещали отсутствие дефицита игристого вина в Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru