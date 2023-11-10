ПВО сбила три украинских дрона в Крыму и Тульской области

Минобороны России сообщило о пресечении попыток атак со стороны Украины по объектам на российской территории. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа», — указали в министерстве.

Силы противовоздушной обороны перехватили два украинских дрона над территорией Крыма, а также уничтожили один БПЛА над Тульской областью, пишет RT.

Ранее украинский беспилотник самолетного типа сбили над Суземским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Тульская ОбластьКрымБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры