Глава Крыма сообщил об уничтожении восьми беспилотников

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны подавили и сбили за ночь восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

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Он призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Аксенов также поблагодарил военных за слаженную работу.

Ранее, 7 октября, в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона пыталась атаковать ракетой территории Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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