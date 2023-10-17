Глава Крыма сообщил об уничтожении восьми беспилотников
17 октября 202309:24
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны подавили и сбили за ночь восемь украинских беспилотников на подлете к Крыму. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Аксенов также поблагодарил военных за слаженную работу.
Ранее, 7 октября, в Минобороны РФ сообщили, что украинская сторона пыталась атаковать ракетой территории Крыма, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru