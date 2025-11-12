Аксаков объяснил, в каких случаях переводы самому себе вызовут подозрения банков
Переводы на собственные счета не станут поводом для блокировки, если клиент в тот же день не отправляет деньги другому человеку, которому ранее не переводил средств. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, Банк России уточнил, что только сочетание двух действий — перевода самому себе и последующего перевода новому получателю — будет рассматриваться как потенциальный признак мошенничества.
Аксаков подчеркнул, что переводы между своими счетами, включая перемещение вкладов между банками, не подпадают под эти критерии. Он отметил, что регулятор опирается на реальные случаи злоупотреблений и таким образом пытается пресечь конкретные схемы обмана клиентов.
12 ноября Центробанк уведомил банки о новых признаках подозрительных операций: крупные переводы по Системе быстрых платежей на собственные счета могут использоваться мошенниками, убеждающими граждан вывести средства «на себя». Окончательный перечень таких признаков планируется утвердить и опубликовать в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».
