Аксаков объяснил, в каких случаях переводы самому себе вызовут подозрения банков

Переводы на собственные счета не станут поводом для блокировки, если клиент в тот же день не отправляет деньги другому человеку, которому ранее не переводил средств. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, Банк России уточнил, что только сочетание двух действий — перевода самому себе и последующего перевода новому получателю — будет рассматриваться как потенциальный признак мошенничества.