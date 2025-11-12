В ЦБ объяснили, почему банки останавливают подозрительные переводы

Российские банки проверяют переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции, чтобы снизить вероятность хищения средств. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

«Когда банк выявляет такую операцию, он информирует об этом клиента, который может отказаться от нее. Признаки мошеннических операций устанавливает Банк России», - указал эксперт.

Регулятор анализирует эффективность требований и отслеживает новые схемы мошенников. Сейчас ЦБ решил добавить новые признаки в существующие критерии мошеннических операций, так, в их число войдут смена номера телефона для входа в онлайн-банк и крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей на фоне попытки перечисления денег человеку, которому клиент не делал переводов в течение полугода.

Между тем адвокат Евгений Гибадуллин в беседе с 360.ru рассказал, что банки могут блокировать переводы самому себе в связи с «антиотмывочным» федеральным законом.

