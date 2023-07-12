Минпромторг поддержал идею легализовать онлайн-продажи алкоголя
Минпромторг России поддерживает идею о легализации онлайн-продаж алкоголя и доставки таких товаров при обеспечении контроля этой деятельности. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью ТАСС.
Ранее с соответствующей инициативой выступил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенатор предложил легализовать дистанционную продажу всей алкогольной продукции и привлечь к этому в том числе интернет-магазины и агрегаторы данных о товарах и услугах.
«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива», — указал Евтухов.
По словам замминистра, в стране есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции, а также снижения ее потребления россиянами.
Между тем российские магазины нацелились на большую автоматизацию касс самообслуживания и продажу алкоголя и табака по биометрическим данным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, в Минцифры направили запрос о возможности использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей спиртного и табачной продукции с помощью КСО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru