Минпромторг поддержал идею легализовать онлайн-продажи алкоголя

Ранее с соответствующей инициативой выступил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Сенатор предложил легализовать дистанционную продажу всей алкогольной продукции и привлечь к этому в том числе интернет-магазины и агрегаторы данных о товарах и услугах.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал. Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это - нормальная инициатива», — указал Евтухов.

По словам замминистра, в стране есть все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции, а также снижения ее потребления россиянами.

Между тем российские магазины нацелились на большую автоматизацию касс самообслуживания и продажу алкоголя и табака по биометрическим данным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, в Минцифры направили запрос о возможности использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей спиртного и табачной продукции с помощью КСО.

