Аккаунты сайта Познера перейдут в Telegram

Аккаунты официального сайта известного журналиста, телеведущего Владимира Познера - «Познер Online» - удалят в Facebook, Twitter, а во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» их закроют, передает ТАСС.

Вся коммуникационная и новостная составляющая перейдет на платформу Telegram. Как рассказали агентству в администрации сайта Познера, Telegram на сегодняшний день наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации.

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Ранее создатель этого приложения Павел Дуров на своей странице рассказал, что свои каналы в мессенджере Telegram уже есть у лидеров девяти стран. Среди них - лидеры Бразилии, Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, ряд премьер-министров и других политиков. На днях лидер Турции Тайип Эрдоган завел аккаунты в мессенджерах Тelegram и BIP. Администрация главы Турции ранее отказалась от мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Facebook.

WhatsApp спровоцировал бегство своих клиентов изменением политики конфиденциальности. Этот мессенджер намерен делиться информацией своих пользователей с Facebook, которому принадлежит. Данное нововведение вызвало возмущение технологических экспертов, защитников приватности, предпринимателей, государственных организаций, лидеров стран, а также простых пользователей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Познер
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