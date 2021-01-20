YouTube продлил блокировку страницы Трампа минимум на неделю

Крупнейший американской видеохостинг YouTube сообщил, что продлевает блокировку страницы действующего президента США Дональда Трампа как минимум еще на одну неделю, передает CNBC.

Свое решение администрация платформы объяснила опасениями из-за сложившейся после утверждения результатов президентских выборов ситуации. Представители компании сообщили, что хотят избежать вспышек насилия.

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Страница Трампа в Youtube впервые была заблокирована после прошедшего 6 января штурма здания Конгресса, когда сторонники президента ворвались в Капитолий и пытались помешать утверждению голосов выборщиков конгрессменами. Пять человек, включая полицейского, погибли. Соцсети Twitter, Facebook и Instagram также заблокировали страницы американского лидера.

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ФОТО: pixabay.com
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