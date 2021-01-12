Эрдоган завел аккаунт в Telegram

В администрации также сообщили, что во вторник 12 января Эрдоган также завел собственный канал в Telegram. По состоянию на 20:40 по московскому времени на канале уже было более 22 тысяч подписчиков.

Администрация главы Турции ранее отказалась от мессенджера WhatsApp, который принадлежит компании Facebook. Причиной отказа послужило обновленное пользовательское соглашение, в котором появился пункт о передаче данных пользователей в корпорацию.

С февраля 2021 года мессенджер начнет делиться "необходимой информацией о пользователе" с Facebook и другими приложениями, входящими в корпорацию, для изучения "привычек и вкусов". Жители Турции, включая чиновников, начали отказываться от WhatsApp и переходить в другие мессенджеры со схожим функционалом. Агентство отмечает, что Антимонопольный комитет Турции инициировал расследование в отношении корпорации.