АКИТ: Разработанный список подлежащих изъятию книг не актуален

Как пояснил эксперт, перечень произведений был создан в период обсуждения законопроекта в Госдуме.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул Соколов.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, напоминает Ura.ru. В список запрещенных вошли в том числе произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, Стивена Кинга.

