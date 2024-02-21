АКИТ: Разработанный список подлежащих изъятию книг не актуален
Список подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) книг был разработан в России, однако сейчас он не актуален. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с РИА Новости.
Как пояснил эксперт, перечень произведений был создан в период обсуждения законопроекта в Госдуме.
«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул Соколов.
Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, напоминает Ura.ru. В список запрещенных вошли в том числе произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, Стивена Кинга.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии заявили о желании присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- ЦБ: Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках
- Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС
- ФСБ: В Подмосковье предотвратили теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов
- Умер режиссер мультфильмов Владимир Самсонов
- ВЦИОМ: 63% россиянок ценят в мужчинах нравственные качества
- «Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
- Рейсы Red Wings на Пхукет задержаны на 12 часов из-за неисправности самолета
- ФАС выдала предупреждение банку «Синара» за недостоверные данные о тарифах
- На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru