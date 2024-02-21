АКИТ: Разработанный список подлежащих изъятию книг не актуален

Список подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) книг был разработан в России, однако сейчас он не актуален. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с РИА Новости.

«Мегамаркет» подтвердил перечень изъятых из продажи книг с ЛГБТ

Как пояснил эксперт, перечень произведений был создан в период обсуждения законопроекта в Госдуме.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален — он не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул Соколов.

Ранее маркетплейс «Мегамаркет» сообщил об изъятии из продажи книг из стоп-листа в связи с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, напоминает Ura.ru. В список запрещенных вошли в том числе произведения Федора Достоевского, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, Стивена Кинга.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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