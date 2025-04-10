Блогера Апачева оштрафовали за матерные граффити в Судже

Музыканта Акима Апачева (настоящая фамилия — Гасанов), признали виновным в мелком хулиганстве. Промышленный районный суд Курска обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Обвиняемый не явился на заседание, но признал вину, как сообщил его адвокат.

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Блогер приехал в освобожденную Суджу 22 марта и нанес на ряд зданий надписи, содержащие неприличную лексику. Он сам выложил фото и видео поездки в своих социальных сетях.

Апачева также обвинили в незаконном проникновении в чужие жилища по ст.139 УК РФ. Ему может грозить арест до трех месяцев. Проверка по данному делу еще продолжается.

Ранее рэпер и блогер Аким Апачев оправдался перед жителям Курской области и города Суджи за грубое граффити на стенах города, сообщила НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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