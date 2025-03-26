Хинштейн заявил, что Апачев не избежит ответственности за граффити в Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что блогер Аким Апачев, известный под псевдонимом Аким Гасанов, не сможет скрываться от правоохранительных органов после того, как нарисовал нецензурное граффити в Судже.

По словам Хинштейна, полицейские продолжат работать над привлечением Апачева к ответственности по трем статьям КоАП, а также по статье «Вандализм» УК.