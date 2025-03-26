Хинштейн заявил, что Апачев не избежит ответственности за граффити в Судже
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что блогер Аким Апачев, известный под псевдонимом Аким Гасанов, не сможет скрываться от правоохранительных органов после того, как нарисовал нецензурное граффити в Судже.
По словам Хинштейна, полицейские продолжат работать над привлечением Апачева к ответственности по трем статьям КоАП, а также по статье «Вандализм» УК.
Хинштейн подчеркнул, что блогер подтвердил свое присутствие в Судже в разговоре с полицией, но отказался приехать в Курск. Он сообщил, что в настоящее время находится в Донецке, но не выходит на связь с местными правоохранителями.
Глава региона также отметил, что более 87% участников опроса сомневаются в искренности извинений Апачева, которые он опубликовал после критики. Хинштейн добавил, что блогеру грозит административное наказание за незаконный въезд на приграничную территорию и порчу имущества, передает «Радиоточка НСН».
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