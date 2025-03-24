Рэпер Апачев оправдался за скандальное граффити в Судже
Рэпер и блогер Аким Апачев оправдался перед жителям Курской области и города Суджи за грубое граффити на стенах освобожденного российскими бойцами города. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.
Апачев отметил, что своими граффити хотел поддержать российских военнослужащих, которые перемещаются по городу и видят огромное количество украинских граффити.
По его словам, так он хотел обозначить присутствие ВС РФ в освобожденном городе.
Скандал возник после того, как в репортаже о своей поездке в Суджу Апачев рассказал, что решил оставить там настенные рисунки с нецензурными фразами в адрес украинских военных. Как утверждал блогер, на это его сподвигло большое количество граффити Вооруженных сил Украины в городе.
После этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев понесет наказание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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