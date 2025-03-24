Рэпер Апачев оправдался за скандальное граффити в Судже

Рэпер и блогер Аким Апачев оправдался перед жителям Курской области и города Суджи за грубое граффити на стенах освобожденного российскими бойцами города. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

Апачев отметил, что своими граффити хотел поддержать российских военнослужащих, которые перемещаются по городу и видят огромное количество украинских граффити.