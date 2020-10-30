Академик связал заболеваемость COVID-19 с уровнем счастья

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто в беседе с Известиями высказал мнение, что высокий уровень счастья снижает заболеваемость коронавирусом.

Отвечая на вопрос о мерах профилактики заболевания, он отметил, что не надо упускать эмоциональную составляющую.

«COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду», - сказал газете Шляхто.

На Камчатке создадут «Министерство счастья»

Также среди мер профилактики он назвал здоровое питание, физическую активность и прием витамина D.

Ранее в пятницу замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что инфицированный коронавирусной инфекцией максимально заразен за два дня до появления симптомов, а также в первый день заболевания COVID-19.. Пшеничная добавила, что после этого срока вероятность передачи вируса мала.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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