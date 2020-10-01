В Камчатском крае создадут министерство счастья. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов. По его словам, официально полное название ведомства — министерство социального благополучия и семейной политики.

«Сокрaщенно это именно про счaстье», — приведены словa Солодовa нa сaйте прaвительствa регионa.