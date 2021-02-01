Тишковец: США будут долго «возиться» в борьбе с изменением климата

Евгений Тишковец: «Да, действительно, США вопросы климатических изменений ставят во главу угла, причем, во внешней политике это будет основным инструментом влияния на другие страны. Я думаю, что конкретной договоренности все-таки не будет, поскольку это ограничивает суверенитет и экономические возможности других стран, особенно ресурсно-добывающих. Так что эта возня еще будет длиться долгое и долгое время. Мы действительно должны задумываться об улучшении экологической ситуации, это я обеими руками поддерживаю», – сказал в интервью НСН Евгений Тишковец.

