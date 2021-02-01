Тишковец: США будут долго «возиться» в борьбе с изменением климата

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.

1

США проведут международный саммит по борьбе с изменением климата

Власти США намерены в апреле провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

Евгений Тишковец: «Да, действительно, США вопросы климатических изменений ставят во главу угла, причем, во внешней политике это будет основным инструментом влияния на другие страны. Я думаю, что конкретной договоренности все-таки не будет, поскольку это ограничивает суверенитет и экономические возможности других стран, особенно ресурсно-добывающих. Так что эта возня еще будет длиться долгое и долгое время. Мы действительно должны задумываться об улучшении экологической ситуации, это я обеими руками поддерживаю», – сказал в интервью НСН Евгений Тишковец.

2

Прогноз погоды на февраль

По сообщениям синоптиков, на Центральную часть России надвигаются морозы, которые продержатся до середины февраля.

Евгений Тишковец: «Февраль выдастся по-зимнему студеным. Уже в ближайшие выходные ударят двадцатиградусные морозы, а в начале следующей недели столбики термометра будут до минус 22-27 в ночные часы и днем – минус 14-19 градусов. Во второй части месяца температурный фон вернется в рамки климатической нормы, а в конце даже несколько превысит ее. Снега будет навалом, думаю, сугробы будут варьироваться до 30-40 сантиметров, то есть до таких параметров, как оно положено по многолетним значениям», – поделился он с НСН.

3

В Москве выпало аномальное количество осадков за январь

В январе в Москве выпало на 40 процентов осадков больше положенной климатической нормы, сообщили в столичном метеобюро.

Евгений Тишковец: «Здесь я поправлю своих коллег. Общее количество выпавших осадков составило 67 миллиметров или 160 процентов месячного объема. То есть превышение над нормой составило все-таки 60 процентов. Но при этом сугробы выросли до 31 сантиметра, что практически точь-в-точь соответствует показателям метеостатистики, а такой теплый январь случается в среднем один раз в три-четыре года», – рассказал синоптик в эфире НСН.

4

Названы способы укрепить здоровье при изменениях температуры

Чтобы укрепить здоровье при изменениях температуры, специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рекомендовал для профилактики хорошо высыпаться и делать зарядку.

Евгений Тишковец: «Колебания температуры в любом случае всегда влекут изменения атмосферного давления, а это сказывается на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей. И кто ж будет спорить с тем, что высыпаться, безусловно, нужно и делать зарядку для улучшения своего иммунитета особенно в условиях пандемии коронавируса», – подытожил в беседе с НСН Евгений Тишковец.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:ПогодаАвторские НовостиЕвгений Тишковец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры