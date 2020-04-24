Академик опроверг предположения о вспышках ВИЧ из-за коронавируса

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что по статистике вспышек ВИЧ в России не будет, но есть вероятность, что в дальнейшем финансирование борьбы с этой инфекцией сократится.

«При ВИЧ-инфекции вспышек обычно не происходит, это процесс более медленный, больше похож на медленное горение. Поэтому о вспышке речи не может быть. А если снизятся объёмы тестирования, то будет выявляться меньше людей с ВИЧ. Это повлияет на статистику в другом направлении. А что касается профилактических мероприятий, то они и так-то проводились не очень активно. Я имею в виду, конечно, работу по просвещению и работу с группами риска. Естественно, что на несколько месяцев вся эта работа свёрнута.

Но меня больше волнует тот факт, что в связи с неблагоприятным влиянием коронавирусной инфекции на экономику снизится дальнейшее финансирование на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Такая опасность есть, так как коронавирус вообще большой ущерб бюджету нанесёт. А значит, возможно, что будут сокращения во всех областях», - отметил он.

Территориальные СПИД-центры сейчас переключились на работу по коронавирусу, рассказал Покровский.

«Лаборатории центров СПИД в большинстве регионов работают в основном на тестирование по коронавирусу. Много врачей-инфекционистов работает в центрах СПИД, и во многих регионах их лаборатории хорошо оборудованы под ПЦР-диагностику. Соответственно, штат привлечён к борьбе с коронавирусом», - сказал собеседник НСН.

Покровский отметил, что ВИЧ-инфицированные на поздних стадиях болезни должны быть в группе повышенного риска во время эпидемии коронавируса. Однако эти инфекции воздействуют на организм по-разному, и пока нет статистических подтверждений, что ВИЧ-инфицированные подвергаются большему риску, добавил академик.

Два месяца назад журналист и блогер Юрия Дудя представил фильм «ВИЧ в России», в котором заявил об эпидемии ВИЧ и СПИДа в стране. По его данным, в России более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, а от СПИДа только в 2019 году умерли 37 тысяч человек.

