Академик опроверг предположения о вспышках ВИЧ из-за коронавируса
Свёрнутые сейчас из-за COVID-19 профилактические мероприятия по ВИЧ-инфекции и раньше проводились не очень активно, рассказал в эфире НСН академик Вадим Покровский.
Вспышки ВИЧ-инфекции могут быть зафиксированы в российских регионах после окончания эпидемии коронавируса COVID-19, заявил «Известиям» замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов. Из-за мер самоизоляции приостановлено низкопороговое тестирование на вирус иммунодефицита: СПИД-центры сейчас работают на развоз лекарств, и наркопотребители временно лишились доступа к подобным программам, объяснил он. По мнению Лахова, масштаб возможных вспышек ВИЧ будет различаться в зависимости от региона — на Урале и в Сибири показатели будут выше, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге. Эксперты говорят, что восстановление полноценной профилактики ВИЧ займёт не менее полугода.
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН заявил, что по статистике вспышек ВИЧ в России не будет, но есть вероятность, что в дальнейшем финансирование борьбы с этой инфекцией сократится.
«При ВИЧ-инфекции вспышек обычно не происходит, это процесс более медленный, больше похож на медленное горение. Поэтому о вспышке речи не может быть. А если снизятся объёмы тестирования, то будет выявляться меньше людей с ВИЧ. Это повлияет на статистику в другом направлении. А что касается профилактических мероприятий, то они и так-то проводились не очень активно. Я имею в виду, конечно, работу по просвещению и работу с группами риска. Естественно, что на несколько месяцев вся эта работа свёрнута.
Но меня больше волнует тот факт, что в связи с неблагоприятным влиянием коронавирусной инфекции на экономику снизится дальнейшее финансирование на борьбу с ВИЧ-инфекцией. Такая опасность есть, так как коронавирус вообще большой ущерб бюджету нанесёт. А значит, возможно, что будут сокращения во всех областях», - отметил он.
Территориальные СПИД-центры сейчас переключились на работу по коронавирусу, рассказал Покровский.
«Лаборатории центров СПИД в большинстве регионов работают в основном на тестирование по коронавирусу. Много врачей-инфекционистов работает в центрах СПИД, и во многих регионах их лаборатории хорошо оборудованы под ПЦР-диагностику. Соответственно, штат привлечён к борьбе с коронавирусом», - сказал собеседник НСН.
Покровский отметил, что ВИЧ-инфицированные на поздних стадиях болезни должны быть в группе повышенного риска во время эпидемии коронавируса. Однако эти инфекции воздействуют на организм по-разному, и пока нет статистических подтверждений, что ВИЧ-инфицированные подвергаются большему риску, добавил академик.
Два месяца назад журналист и блогер Юрия Дудя представил фильм «ВИЧ в России», в котором заявил об эпидемии ВИЧ и СПИДа в стране. По его данным, в России более миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, а от СПИДа только в 2019 году умерли 37 тысяч человек.
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