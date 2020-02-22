Песков прокомментировал «поручения Путина» по ВИЧ

«Коммерсантъ» отметил, что список поручений главы государства по борьбе с вирусом был подписан Владимиром Путиным 31 декабря 2019 года, но не публиковался ранее в открытых источниках. В рамках поручений, по данным издания, предполагалась разработать государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года.

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН подтвердил сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Эксперт отметил, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.

