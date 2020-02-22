Песков прокомментировал «поручения Путина» по ВИЧ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал о поручениях главы государства по противодействию ВИЧ, о чем ранее сообщила газета «Коммерсантъ».
«Никогда не слышал об этом», — процитировало РИА Новости официального представителя Кремля.
«Коммерсантъ» отметил, что список поручений главы государства по борьбе с вирусом был подписан Владимиром Путиным 31 декабря 2019 года, но не публиковался ранее в открытых источниках. В рамках поручений, по данным издания, предполагалась разработать государственную стратегию по противодействию распространению ВИЧ до 2030 года.
Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик Вадим Покровский в эфире НСН подтвердил сведения Дудя об эпидемии ВИЧ в России. Эксперт отметил, что интерес к обследованию на ВИЧ у россиян вырос.
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