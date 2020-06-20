Академик Бокерия раскрыл оптимальное средство оздоровления

По мнению академика, именно ходьба помогает в реабилитации после болезни. Лео Борекия рекомендовал начинать бегать после самоизоляции с большой осторожностью, не допуская учащения пульса больше, чем на 25%.

«Это максимум, скажем, для людей до 60 лет. На 25% пульс увеличился, значит, на сегодня достаточно», — считает кардиолог.

Ранее учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в интервью НСН также предупредил о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег. Большую нагрузку сразу не рекомендую, потому что слишком долго люди сидели дома», – рекомендовал специалист.



