Академик Бокерия раскрыл оптимальное средство оздоровления

Оптимальный способ оздоровления, по мнению академика, главного кардиохирурга Минздрава РФ, президента Лиги здоровья нации Лео Бокерии, - ходьба. Об этом он рассказал в эфире РЕН ТВ.

«Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило: люди, которые ходят в неделю два часа, живут на 7–8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни», — приводят цитату Бокерии «Известия».

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По мнению академика, именно ходьба помогает в реабилитации после болезни. Лео Борекия рекомендовал начинать бегать после самоизоляции с большой осторожностью, не допуская учащения пульса больше, чем на 25%.

«Это максимум, скажем, для людей до 60 лет. На 25% пульс увеличился, значит, на сегодня достаточно», — считает кардиолог.

Ранее учитель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендоновин в интервью НСН также предупредил о риске чрезмерных нагрузок, предложив постепенно возвращаться к активному образу жизни.

«Ничто движение не заменит. Это - самое главное для человека. Нужно восстановить утраченные навыки. В идеале хорошо бы гулять по лесопарковым зонам, соблюдая, разумеется, социальную дистанцию. Лучше, конечно, не злоупотреблять, по часу гулять, начиная с ходьбы, переходя на медленный бег. Большую нагрузку сразу не рекомендую, потому что слишком долго люди сидели дома», – рекомендовал специалист.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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