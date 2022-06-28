Airbnb запретит вечеринки в бронируемом через сервис жилье

Ранее сервис ввел временный запрет в связи с пандемией коронавируса. До этого момента право разрешать или запрещать вечеринки было за владельцем жилья.

В компании отметили, что запрет на вечеринки стал ключевым правилом сообщества. В частности, оно введено для защиты владельцев жилья и их соседей.

Между тем, компания не исключила введения исключений для ряда праздников.