Airbnb запретит вечеринки в бронируемом через сервис жилье
Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc объявил о введении официального запрета на проведение вечеринок в арендуемых через платформу помещениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее сервис ввел временный запрет в связи с пандемией коронавируса. До этого момента право разрешать или запрещать вечеринки было за владельцем жилья.
В компании отметили, что запрет на вечеринки стал ключевым правилом сообщества. В частности, оно введено для защиты владельцев жилья и их соседей.
Между тем, компания не исключила введения исключений для ряда праздников.
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