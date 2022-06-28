Airbnb запретит вечеринки в бронируемом через сервис жилье

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc объявил о введении официального запрета на проведение вечеринок в арендуемых через платформу помещениях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Союз туроператоров: В России уход Booking воспринимают как благо

Ранее сервис ввел временный запрет в связи с пандемией коронавируса. До этого момента право разрешать или запрещать вечеринки было за владельцем жилья.

В компании отметили, что запрет на вечеринки стал ключевым правилом сообщества. В частности, оно введено для защиты владельцев жилья и их соседей.

Между тем, компания не исключила введения исключений для ряда праздников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Донстрой. Жилой комплекс «Остров»
ТЕГИ:Жилье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры