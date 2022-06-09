В России уход Booking воспринимают как благо

В России бизнес с энтузиазмом воспринял уход крупных игроков по бронированию жилья, заявил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН.

«Исторически доля участия туроператоров в загрузке составляет около 10%, все остальное – это сами средства размещения напрямую, а также системы бронирования, которые обеспечивают значительную долю. У нас произошло существенное изменения, у нас рынки ушла две монополистичные компании, которые занимали очень большую долю – Booking в сегменте бронирования гостиничного фонда и Airbnb – в сегменте частного бронирования. Конечно, сначала возникла Черная дыра, которая начала засасывать всех остальных игроков, на этом фоне произошло перераспределение турпотоков между всеми игроками. У нас в России есть достойные аналоги - например, «Островок», «Броневик» и так далее. Они стали ключевыми бенефициарами выхода этих игроков с рынка. Заявляли о своем желании поиграть на этой площадке «Яндекс», РЖД, Ozon и так далее, игроков много», - рассказал Уманский.

Турция и Египет по-прежнему остаются доступными направлениями с финансовой точки зрения для российских туристов, заявила вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Санаева Ольга в пресс-центре НСН.

