Агурбаш объявила, что выходит замуж
Анжелика Агурбаш сообщила, что после свадьбы планирует на год переехать из Москвы в другой город России.
Заслуженная артистка Белоруссии, певица Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что этим летом выйдет замуж.
«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже. Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек – искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», - заявила она.
Ранее певица представила трек «Брошена, но не сломлена» второй части альбома «Откровенная». По словам Агурбаш, эту композицию написал композитор Дима Лорен, известный также по работе с Анной Асти, передает «Радиоточка НСН».
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