Агурбаш объявила, что выходит замуж

Анжелика Агурбаш сообщила, что после свадьбы планирует на год переехать из Москвы в другой город России.

Заслуженная артистка Белоруссии, певица Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что этим летом выйдет замуж.

Певица Агурбаш рассказала, над чем надо работать победителю шоу «Голос»

«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже. Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек – искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», - заявила она.

Ранее певица представила трек «Брошена, но не сломлена» второй части альбома «Откровенная». По словам Агурбаш, эту композицию написал композитор Дима Лорен, известный также по работе с Анной Асти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СвадьбаПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры