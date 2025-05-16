Агурбаш объявила, что выходит замуж

«Я выхожу замуж этим летом, более того, на ближайший год переезжаю в другой город России. Свадьба будет и в Москве тоже. Я публичный человек и с большим уважением отношусь к прессе. Прекрасно понимаю, что лучшее, что может сделать публичный человек – искренне пообщаться с журналистами, чтобы они ничего не придумывали. Сейчас не могу сказать подробности, потому что счастье любит тишину. Платье уже готово, но честно говоря, кольца и платья для меня не имеют значения», - заявила она.

Ранее певица представила трек «Брошена, но не сломлена» второй части альбома «Откровенная». По словам Агурбаш, эту композицию написал композитор Дима Лорен, известный также по работе с Анной Асти, передает «Радиоточка НСН».

